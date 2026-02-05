Donald Trump usłyszał pytanie o to, kto mógłby go zastąpić na fotelu prezydenta USA, gdy on zakończy kadencję. Prezydent wymieniła dwa nazwiska swoich bliskich współpracowników. To wiceprezydent J.D. Vance i sekretarz stanu Marco Rubio.

Trump usłyszał pytanie od dziennikarza, kogo poprze w wyborach prezydenckich w 2028 r. „Zostały nam trzy lata. Nie chcę to wchodzić, ale mam dwie osoby, które wykonują świetną robotę” – odparł prezydent USA. Wymienił wiceprezydenta J.D. Vance’a i sekretarza stanu USA Marka Rubio.

„Nie chcę się z nimi kłócić, ani używać słowa „walka”, bo to nie byłaby walka. Ale spójrzcie, J.D. jest fantastyczny i Marco jest fantastyczny” – stwierdził Trump.

Prezydent chwalił obydwóch za inteligencję, ale zwrócił uwagę na różniący ich styl. „Sądzę, że ten styl widać gołym okiem. Ale obaj są bardzo zdolni. Myślę, że połączenie J.D. i Marco byłoby bardzo trudne do pokonania. Ale w polityce nigdy nic nie pewne, prawda?” – pytał retorczynie.

Padło również pytanie, czy Trump przewiduje jakiś scenariusz, według którego to on nadal zasiadałby na fotelu prezydenta. „Nie wiem, ale byłoby to interesujące” – odparł obecny prezydent. Zgodnie z konstytucją USA urząd prezydenta można sprawować jedynie przez dwie kadencje.

Źr. Polsat News