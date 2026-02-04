Donald Trump ogłosił, że udało mu się przekonać Indie, aby te porzuciły kupowanie ropy od Rosji. W ocenie prezydenta Stanów Zjednoczonych znacznie przyczyni się to do zakończenia wojny na Ukrainie.

W internetowym wpisie Trump poinformował, że rozmawiał z premierem Indii Narendrą Modim. Nazwał go „jednym ze swoich największych przyjaciół oraz potężnym i szanowanym przywódcą swojego kraju”.

„Omówiliśmy wiele spraw, w tym handel i wojnę pomiędzy Rosją i Ukrainą. Zgodził się zaprzestać kupowania rosyjskiej ropy i kupować znacznie więcej od USA, a potencjalnie także od Wenezueli” – napisał Trump w mediach społecznościowych.

Trump zapewnia, że to „pomoże zakończyć wojnę w Ukrainie, która toczy się teraz i w której tysiące ludzi ginie każdego tygodnia”. Jednocześnie poinformował, że w „trybie natychmiastowym” oba państwa zawarły umowę handlową, na mocy której Amerykanie obniżą Indiom cło z 25 proc. na 18 proc.

„Nasze wspaniałe relacje z Indiami będą w przyszłości jeszcze silniejsze. Premier Modi i ja jesteśmy dwojgiem ludzi, którzy działają, czego nie można powiedzieć o większości” podsumował swój wpis prezydent USA.

Źr. Polsat News