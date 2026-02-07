Podczas ceremonii otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026 w Mediolanie doszło do incydentu. Rosyjscy kibice wnieśli flagę w barwach narodowych z napisem „Pohvistnevo Ski Team”. To naruszenie zakazu nałożonego przez MKOl. Dlatego wydarzenie wywołało kontrowersje w mediach. Co więcej rosyjski korespondent Dmitrij Kuzniecow podzielił się zdjęciem na platformie sport-express.ru. W związku z tym kibice „stali się sławni”.

Rosyjscy kibice złamali zakaz wyświetlania symboli narodowych podczas ceremonii w piątek wieczorem. Flaga reprezentowała zespół narciarski z Pochvistnevo. Dlatego naruszenie to podkreśla napięcia w sporcie międzynarodowym. Co więcej 20 sportowców z Rosji i Białorusi bierze udział w igrzyskach neutralnie. To 13 Rosjan i 7 Białorusinów. W związku z tym nie uczestniczyli w ceremonii otwarcia ani w zawodach drużynowych. Ponadto ich medale nie liczą się w klasyfikacji generalnej. Jednak zakaz MKOl obowiązuje od grudnia 2017 roku z powodu skandali dopingowych w Soczi 2014.

Historyczny kontekst zakazu dla Rosjan

Rosyjscy sportowcy ostatni raz startowali pod własną flagą na Letnich Igrzyskach w Rio 2016. Od tego czasu rywalizują neutralnie. Dlatego w Pyeongchang 2018 Tokio 2020 i Pekinie 2022 nie używali symboli narodowych. Co więcej po agresji na Ukrainę w 2022 MKOl zaostrzył restrykcje. W związku z tym Rosjanie i Białorusini nie mogą reprezentować krajów w drużynach. Jednak przed inwazją w Pekinie 2022 startowali jako „Rosyjski Komitet Olimpijski”. Ponadto zdobyli srebro w hokeju na lodzie pod tą nazwą.

Reakcje i potencjalne konsekwencje incydentu

Incydent z flagą nie wywołał natychmiastowych reakcji organizatorów. Jednak zdjęcie Kuzniecowa szybko obiegło media społecznościowe. Dlatego kibice zyskali „sławę” w ironicznym kontekście. Co więcej brak kar dla naruszycieli na razie nie jest potwierdzony. W związku z tym sytuacja podkreśla wyzwania w egzekwowaniu zakazów MKOl. Igrzyska w Mediolanie skupiają się na rywalizacji sportowej. Ponadto przyszłe dni pokażą czy dojdzie do oficjalnych sankcji.

Przeczytaj również:

Źródło: Polsat News