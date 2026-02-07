Posłanka Nowej Lewicy Anna Maria Żukowska w ostrym wpisie na platformie X skrytykowała Stany Zjednoczone. „Dojedziemy was i tak. Dosyć dojenia Polski” – napisała, tagując profil prezydenta Donalda Trumpa. Dlatego reakcja nastąpiła po słowach byłego ambasadora USA Marka Brzezinskiego w Polsat News. Wpis Żukowskiej łączy się z decyzją marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego o niepoparciu nominacji Trumpa do Nobla.

Anna Maria Żukowska zareagowała na krytykę Brzezinskiego, który ostrzegał przed „niepotrzebnymi prowokacjami” w relacjach z USA. Podatek cyfrowy proponowany przez Nową Lewicę miałby uderzyć w amerykańskie koncerny. Dlatego posłanka oskarżyła USA o „dojenie Polski”, co wywołało falę dyskusji w mediach społecznościowych. Co więcej dzień wcześniej Żukowska sarkastycznie skomentowała decyzję Czarzastego: – Dla mnie ta decyzja jest oczywista. Co ma Sejm do Nobla? Tyle samo, co prezydent Trump do walki o pokój na świecie.

Reakcja Ambasadora USA i zerwanie kontaktów z Czarzastym

Ambasador USA Tom Rose ogłosił 5 lutego 2026 roku zerwanie kontaktów z Włodzimierzem Czarzastym. Powodem były „oburzające i nieuzasadnione obelgi” pod adresem Trumpa. Dlatego USA podkreślają chęć utrzymania dobrych relacji z rządem Donalda Tuska. Co więcej wniosek o poparcie nominacji Trumpa do Nobla pochodził od Kongresu USA i Knesetu Izraela. W związku z tym twierdzono, że „żadna osoba nie zrobiła więcej dla pokoju w 2025 roku niż prezydent Trump”. Jednak decyzja Czarzastego o odmowie wsparcia zaostrzyła sytuację dyplomatyczną.

Implikacje dla Relacji Polsko-Amerykańskich

Wpis Żukowskiej i decyzja USA pokazują rosnące napięcia w relacjach polsko-amerykańskich. Dlatego mogą wpłynąć na współpracę w kluczowych obszarach jak obronność i gospodarka. Co więcej sprawa podkreśla podziały polityczne w Polsce dotyczące polityki zagranicznej. W związku z tym rząd Tuska musi balansować między sojuszami a wewnętrznymi kontrowersjami. Jednak brak reakcji na podatek cyfrowy budzi pytania o przyszłe negocjacje. Przyszłe dni pokażą, czy dojdzie do eskalacji czy dialogu dyplomatycznego.

Źródło: Wp.pl