W podcaście Bogdana Rymanowskiego wystąpił Tomasz Kot, który nie tylko opowiadał o swoim życiu i twórczości. W pewnym momencie słynny aktor dał próbkę swoich umiejętności i zaczął parodiować charakterystyczny styl wypowiedzi Grzegorza Brauna.
Tomasz Kot w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim opowiedział o swojej nietypowej obserwacji Grzegorza Brauna. Zwrócił uwagę na brzmienie jego głosu. Wycinek rozmowy szybko zyskuje dużą popularność w mediach społecznościowych.
Tomasz Kot zdradził, że wpadł na ten pomysł podczas nocnych zdjęć do serialu „Niebo”. Przyznał, iż bolał go wtedy kręgosłup i szukał sposobu na rozruszanie się. Wówczas przejrzał wypowiedzi polityków z debaty prezydenckiej i zaczął ich parodiować. Szybko okazało się, że najlepiej wychodzi mu Grzegorz Braun.
„Odkryłem jedną rzecz, że ludzie jak go próbują naśladować, to starają się mówić tak jakby chrypką do przodu. A ja odkryłem, że ta chrypka musi iść, proszę państwa, tak jakby do tyłu, tak jakby trzeba, szanowni państwo, połykać pewnego rodzaju powietrze” — tłumaczył Kot.
Wycięty fragment wywiadu opublikował sam Bogdan Rymanowski. Materiał szybko zyskuje popularność w mediach społecznościowych.
