Koalicja Obywatelska pracuje nad projektem ustawy, która ma objąć flagę Unii Europejskiej ochroną prawną – nieoficjalnie ustalił dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski. Według założeń dokumentu, za naruszenie powagi symbolu UE mogłaby grozić grzywna do 5 tys. zł, natomiast za jego niszczenie nawet kara więzienia.

Projekt, zatytułowany „O symbolach Unii Europejskiej i ich ochronie”, został już pozytywnie oceniony przez prezydium klubu i skierowany do konsultacji w kancelarii premiera, gdzie ma się nim zająć minister nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek. Po analizie dokumentu zapadnie decyzja o jego ostatecznym kształcie i terminie wniesienia do Sejmu.

Jak wyjaśnia jeden z polityków KO: „Chcemy objąć symbol UE ochroną prawną, ale nie zamierzamy tego zrównywać z flagą Polską. W świetle prawa międzynarodowego symbole państwowe podlegają ochronie prawnej, ale Unia Europejska nie ma osobowości prawnej państwa. Dlatego zdecydowaliśmy się na napisanie ustawy”.

W projekcie przewidziano m.in. sankcje za niewłaściwe użycie symboli unijnych. Za publiczne wykorzystanie ich w sposób rażąco niezgodny z ustawą – na przykład w celach komercyjnych lub reklamowych, z naruszeniem ich powagi – groziłaby grzywna do 5 tys. zł albo nagana. Z kolei za umyślne utrudnianie właściwego eksponowania symboli UE podczas uroczystości przewidziano grzywnę do 2 tys. zł lub naganę.

Autorzy rozważają również wprowadzenie przepisów dotyczących znieważania lub niszczenia symboli UE. Takie czyny miałyby być traktowane podobnie jak w przypadku symboli państw obcych, a za ich publiczne uszkadzanie, usuwanie czy znieważanie mogłaby grozić kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.

