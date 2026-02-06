Donald Trump, prezydent USA, podzielił się fragmentami wypowiedzi europosła PiS Dominika Tarczyńskiego. Nazwał je przykładem wartym naśladowania. Materiał opatrzył hasłem „Uczcie się od Polski”.
W nagraniu opublikowanym na platformie Truth Social Tarczyński w różnych wypowiedziach zaznacza, że Polska nie przyjęła „ani jednego nielegalnego muzułmańskiego migranta”. Polityk zwracał uwagę, że w Polsce nie doszło do żadnego zamachu terrorystycznego.
Trump dodał do materiału komentarz, sugerując, że takie podejście warto naśladować. Opatrzył je hasłem „Uczcie się od Polski” („Learn from Poland”).
Tymczasem w USA narasta kryzys związany z nielegalną migracją. ICE dokonało na terytorium USA tysięcy aresztowań od czasu powrotu Donalda Trumpa do Białego Domu, często w miejscach publicznych, napotykając na opór lokalnych mieszkańców.
Przeczytaj również:
- Trump o swoich następcach. Wymienił dwie osoby
- Ambasador USA usunął swój wpis! Chodzi o amerykańskie wojska w Polsce
- Ambasador USA odpowiada Tuskowi. „Chyba przez pomyłkę”
Źr. dorzeczy.pl; X