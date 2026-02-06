Donald Trump, prezydent USA, podzielił się fragmentami wypowiedzi europosła PiS Dominika Tarczyńskiego. Nazwał je przykładem wartym naśladowania. Materiał opatrzył hasłem „Uczcie się od Polski”.

W nagraniu opublikowanym na platformie Truth Social Tarczyński w różnych wypowiedziach zaznacza, że Polska nie przyjęła „ani jednego nielegalnego muzułmańskiego migranta”. Polityk zwracał uwagę, że w Polsce nie doszło do żadnego zamachu terrorystycznego.

Trump dodał do materiału komentarz, sugerując, że takie podejście warto naśladować. Opatrzył je hasłem „Uczcie się od Polski” („Learn from Poland”).

Be Like Poland 🇵🇱https://t.co/7zFoXccPR4 — Dominik Tarczyński MEP (@D_Tarczynski) February 6, 2026

Tymczasem w USA narasta kryzys związany z nielegalną migracją. ICE dokonało na terytorium USA tysięcy aresztowań od czasu powrotu Donalda Trumpa do Białego Domu, często w miejscach publicznych, napotykając na opór lokalnych mieszkańców.

