Polska delegacja z prezydentem Karolem Nawrockim oraz prezesem PKOl Radosławem Piesiewiczem spotkała się z przewodniczącą Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Kirsty Coventry, by rozmawiać o możliwości organizacji letnich igrzysk olimpijskich w naszym kraju.

– Myślę, drodzy państwo, za szybko mówić o tym, że będą igrzyska w Polsce. Ale z całą pewnością wyraziłem naszą gotowość do tego, żeby odbyły się w 2036 roku, wskazując oczywiście na to, że jest to stanowisko i prezydenta Polski, i polskiego rządu. Jest to rzecz, która łączy, a nie dzieli. Jesteśmy dwudziestą gospodarką na świecie, co także podkreśliłem pani przewodniczącej Kirsty Coventry – powiedział Karol Nawrocki.

Prezydent podkreślił również znaczenie projektu dla całego regionu. – Powiedziałem też, że Polska jest liderem regionu, więc byłaby to wielka rzecz. Zresztą już po wczorajszych rozmowach z prezydentami regionów, z prezydentem Czech i Słowacji, mówiłem że dla całego regionu byłoby to z całą pewnością coś wyjątkowego – dodał.

Jak zaznaczył, sprawa ma charakter długofalowy i będzie wymagała kolejnych rozmów. – Dyskutowaliśmy o tym, że jesteśmy w konkretnej fazie. Natomiast myślę, że głos polskiego prezydenta w tej sprawie był ważny – stwierdził. Na pytanie o reakcję MKOl odpowiedział, że nie było przełomowych deklaracji. – Mówimy o odpowiedzi, z którą spotykam się regularnie na arenie międzynarodowej, czyli wielkie uznanie dla Polski, dla naszych sukcesów gospodarczych i tego, jak Polska się rozwija. Polska jest bezpiecznym państwem, co także jest wielkim zasobem naszej narodowej wspólnoty – podsumował.

Karol Nawrocki rozmawiał o organizacji Igrzysk przez Polskę:



„Rozmawialiśmy o roku 2036, wskazywałem na nasze doświadczenie jako organizator Euro 2012. Mamy się czym pochwalić.



