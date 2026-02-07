Rozmowa Dody z Aleksandrą Pawlicką w TVP odbiła się szerokim echem. Artystka bezlitośnie punktowała dziennikarkę. Teraz w TVP wyemitowano materiał na temat piosenkarki.

Rozmowa Dody z Aleksandrą Pawlicką w programie „Trójkąt polityczny” dotyczyła głównie jej działań na rzecz zwierząt oraz spotkania z prezydentem w tej sprawie. Artystka tłumaczyła, że chce nagłośnić problem złych warunków w niektórych schroniskach i zabiega o zmiany, niezależnie od podziałów politycznych.

W trakcie wywiadu atmosfera zrobiła się napięta, bo prowadząca próbowała dopytywać ją o wątki polityczne i relacje z prezydentem. Doda uznała, że pytania zmierzają do wciągnięcia jej w polityczny spór i stanowczo zaprotestowała, podkreślając, że nie chce atakować żadnej strony i zależy jej wyłącznie na pomocy zwierzętom. Między rozmówczyniami doszło do ostrej wymiany zdań, a fragmenty programu szybko zaczęły krążyć w internecie i wywołały szerokie komentarze widzów.

Teraz TVP wyemitowała materiał o Dodzie. Jego fragment udostępnił w sieci użytkownik profilu „X” o nicku „chrzanik”, który regularnie publikuje wycinki, m.in. z programów telewizyjnych, na swoim kanale. We wspomnianym materiale w TVP wypomniano Dodzie, że krytykowała Karola Nawrockiego, gdy ten zawetował ustawę łańcuchową, jednak później, kiedy Nawrocki zaprosił ją do Pałacu Prezydenckiego, jej postawa się zmieniła.

– Zemsta za zniszczenie Pawlickiej na żywo – napisała internauta „chrzanik”, który zamieścił wspomniany fragment w sieci. Wycinek wspomnianego materiału jest dostępny poniżej.

TVP o Dodzie:



„Gdy kilka tygodni temu prezydent zawetował ustawę łańcuchową, Doda go krytykowała a po spotkaniu wyraźnie unikała tego tematu”



Zemsta za zniszczenie Pawlickiej na żywo XD pic.twitter.com/ypHLmQWPRd — chrzanik (@chrzanikx) February 7, 2026

Przeczytaj również: