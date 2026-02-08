Edward Linde-Lubaszenko, wybitny polski aktor teatralny i filmowy, zmarł w wieku 86 lat. Informację o śmierci potwierdził jego syn – Olaf Lubaszenko.

Smutną wiadomość potwierdził również jego syn, Olaf Lubaszenko, który opublikował w mediach społecznościowych czarno-białe zdjęcie ojca z krótkim podpisem: „Żegnaj, Tato”.

Zanim związał swoje życie z aktorstwem, Linde-Lubaszenko planował karierę lekarza. Studiował na Akademii Medycznej we Wrocławiu, a jednocześnie działał w studenckim Teatrze Kalambur, gdzie odkrył swoje artystyczne powołanie. W 1963 roku zdał eksternistyczny egzamin aktorski i rozpoczął pracę w Teatrze Dramatycznym. Kilkanaście lat później, w 1977 roku, ukończył studia reżyserskie na Wydziale Reżyserii Dramatu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie.

Od 1973 do 2004 roku był związany ze Starym Teatrem im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, gdzie stworzył wiele ról uznawanych za klasyczne. Jego występy wyróżniały się intensywnością, precyzją oraz charakterystycznym, głębokim głosem.

Na ekranie pojawił się w dziesiątkach produkcji filmowych i telewizyjnych. Widzowie zapamiętali go m.in. z filmów „Psy”, „Poranek kojota”, „Sztos”, „Piłkarski poker” i „Trzy dni bez wyroku”, a także z roli doktora Romana Bognara w serialu „Układ krążenia”.

