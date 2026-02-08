Karol Nawrocki kontra dziennikarz TVN. Nagranie z udziałem polskiego prezydenta i redaktora komercyjnej stacji telewizyjnej szybko stało się hitem internetu.

Sytuacja miała miejsce w Mediolanie, gdzie przebywał Nawrocki w związku z ceremonią otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Polski prezydent został poproszony o wypowiedź przez dziennikarza stacji telewizyjnej TVN. Nawrocki opowiadał m.in. o rozmowach, które przy okazji wizyty we Włoszech udało mu się odbyć. Wspomniał m.in. o spotkaniu z JD Vancem czy premier Włoch – Giorgią Meloni.

Nawrocki zwrócił się też do dziennikarza z pytaniem, czy jego stacja zauważyła obecność Nawrockiego w czasie ceremonii otwarcia. – Słyszałem, że telewizja publiczna nie zauważyła – powiedział Nawrocki nawiązując do faktu, iż dziennikarze TVP nie wspomnieli o obecności Nawrockiego podczas wspomnianego wydarzenia.

Prezydent podsumował również pół roku swojej pracy w roli głowy państwa. – Myślę, że widzowie TVN-u są przekonani, że było to dobre pół roku dla Polski. I wewnątrz Rzeczpospolitej i na arenie międzynarodowej, więc ja jestem z tego pół roku zadowolony – powiedział Karol Nawrocki.

Nawrocki dodał, iż „czekają nas kolejne półrocza”. – I lata, które będą dobre dla Polski – zakończył swoją wypowiedź polski prezydent.

Karol Nawrocki do redaktora TVN:



