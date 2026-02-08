Nieprzyjemne sceny miały miejsce po meczu Arki Gdynia z Legią Warszawa. Po zakończonym spotkaniu gracze ze stolicy zostali zwyzywani przez własnych kibiców.

Mecz Arki z Legią zakończył się remisem 2:2. „Wojskowi” doprowadzili do remisu dopiero w ostatnich sekundach spotkania za sprawą Antonio Colaka, który dwukrotnie trafił do siatki po rzutach rożnych. Chorwat sprawił, że Legia zakończyła mecz z jednym punktem.

Pomimo tego podopieczni Marka Papszuna nadal znajdują się w strefie spadkowej i wciąż walczą o utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie. To doprowadza do frustracji fanów, którzy – co widać było w Gdyni – zaczynają tracić nad sobą kontrolę.

Gdy po końcowym gwizdku sędziego ci podeszli pod sektor zajmowany przez kibiców Legii, fani nie potraktowali ich miło. Zamiast tego zawodnicy usłyszeli wulgarną przyśpiewkę. – Jak spadniemy to was wszystkich zaje****y – niosło się z trybun.

Całą sytuację zobaczył, a następnie skomentował Zbigniew Boniek. Były piłkarz oraz prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej był oburzony zachowaniem kibiców, ale i postawą piłkarzy, którzy nie reagowali na obelgi i po prostu stali pod sektorem. – Gdzie oni mają godność? Stać i słuchać jak cię wyzywają – napisał Boniek w serwisie „X”.

