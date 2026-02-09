Powstanie w Polsce „Dolina Dronowa” – poinformowała członek zarządu województwa podkarpackiego Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Wiadomo już, że na inwestycję przeznaczono 135 mln zł.

W gminie Tuszów Narodowy powstanie Polskie Centrum Certyfikacji i Rozwoju Systemów Bezzałogowych, którego potoczna nazwa to Dolina Dronowa. Informację tę podała w poniedziałek na konferencji prasowej członek zarządu województwa podkarpackiego Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Dolina Dronowa ma kosztować około 135 mln zł. Z tej kwoty 8–10 mln euro (ok. 42 mln zł) ma pochodzić z unijnego programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia. Samorząd przygotowuje się do inwestycji od kilku lat, podała Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

To rewolucja na skalę europejską. „Będzie to pierwszy tego typu ośrodek nie tylko w Polsce, ale i w całej Unii Europejskiej. Jako pierwsze centrum umożliwi pełną certyfikację dronów w klasach od C0 do C6. Placówka uzyska akredytację Polskiego Centrum Akredytacji oraz notyfikację Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego” – powiedziała.

Partnerami projektu są m.in. Politechnika Rzeszowska oraz Klaster Systemów Bezzałogowych. Obecnie trwają rozmowy dotyczące wykupienia gruntów. Docelowo powstanie na nim budynek badawczy z wieżą kontroli, hangar oraz dwa pasy startowe.

„Chcemy łączyć wszystkich działających w szeroko rozumianej branży dronowej. Jesteśmy otwarci na studentów oraz podmioty prywatne i publiczne” – zapowiedziała prezes Centrum Naukowo-Technologicznego Systemów Bezzałogowych i koordynatorka klastra Aneta Łobodzińska. Dodała, że przy powstawaniu podkarpackiego ośrodka pracują eksperci, którzy przyczynili się do tego, że Dolina Dronowa powstała już w amerykańskiej Nevadzie.

Źr. Polsat News