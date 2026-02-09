Rosja twierdzi, że kraje Zachodu, w tym Polska, przygotowują zamach stanu. Ich celem ma być obalenie władzy Alaksandra Łukaszenki. Ostrzeżenie padło w oficjalnym oświadczeniu Służby Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej (SWR).

SWR opublikowała na swojej stronie analizę dotyczącą rzekomych planów Zachodu wobec Białorusi. Według autorów trwają przygotowania do kolejnej próby obalenia Alaksandra Łukaszenki. W ten sposób Rosja ma mieć trudniejszą sytuację strategiczną.

„Zachodnie organizacje pozarządowe, w tym organizacje 'demokratyzacyjne’, agencje i fundacje z USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Polski i innych krajów europejskich, gromadzą siły i zasoby, aby po raz kolejny podjąć próbę destabilizacji sytuacji i wprowadzenia zmian konstytucyjnych na Białorusi” – napisano.

„Zachód ma nadzieję osłabić więzi między Mińskiem a Moskwą w ramach Państwa Związkowego i utrudnić Rosji osiągnięcie celów specjalnej operacji wojskowej” – dodano.

W dalszej części oświadczenia autorzy wskazali na zmianę strategii krajów Zachodu. Działania mają koncentrować się na poszukiwaniu nowych, liberalnych zwolenników. Według tekstu Swiatłana Cichanouska nie spełnia oczekiwań i nie potrafi zjednoczyć społeczeństwa domagającego się zmiany władzy.

„Zachód planuje przeprowadzić dokładną 'inwentaryzację’ białoruskich kadr opozycyjnych pod kątem potencjalnego wykorzystania ich w działalności wywrotowej. Plan zakłada stworzenie elektoratu 'rozgoryczonego Aleksandrem Łukaszenką’, z myślą o wyborach prezydenckich w 2030 roku” – podkreślono. W ocenie agentów, społeczeństwo białoruskie miało się rzekomo uodpornić na tego typu zabiegi.

Źr. Interia