Tomasz Trela, poseł Lewicy, był gościem programu w „Super Expressie”. Podczas swojej wypowiedzi zwrócił się do prezydenta Karola Nawrockiego.

Wokół współprzewodniczącego Nowej Lewicy Włodzimierza Czarzastego pojawiły się w ostatnim czasie polityczne kontrowersje związane z jego rzekomymi kontaktami z Rosjanami. Sprawa została nagłośniona przez część polityków i komentatorów, którzy przypominają o jego dawnych relacjach z rosyjskimi dyplomatami oraz środowiskami politycznymi.

Tomasz Trela, przedstawiciel Lewicy, w programie „Super Expressu” odpowiadał na pytania dotyczące tej sprawy. Przy okazji zaatakował prezydenta Karola Nawrockiego. Stwierdził bowiem, że jeśli ten „zacznie zaczepiać Włodzimierza Czarzastego”, może… skończyć źle.

– Mam dla Karola Nawrockiego radę. Panie Karolu, jak pan zacznie zaczepiać pana Czarzastego to pan dostanie lewym, prawym sierpem i pan się położy i nie wstanie. Tak jak dostał pan lewy, prawy sierpowy od premiera Tuska na Radzie Gabinetowej – powiedział Trela.

Wypowiedź Treli odbiła się szerokim echem w mediach społecznościowych. – Może od razu sierpem i młotem? – zapytał jeden z internautów.

