W mediach społecznościowych doszło do ostrej wymiany zdań między Krzysztofem Stanowskim a dziennikarką TOK FM Dominiką Wielowieyską. Punktem zapalnym stały się jej komentarze dotyczące sprawy Romana Polańskiego.

Jeden z internautów udostępnił w serwisie „X” fragment wideo z wypowiedzią Dominiki Wielowieyskiej na temat sprawy Romana Polańskiego. Dziennikarka, która odnosi się w nim do filmu Krzysztofa Stanowskiego nt. akt Jeffreya Epsteina i kontekstu Polańskiego, mówi tam m.in. tak: „Polański ten czyn popełnił, siedział za to w więzieniu, potem uciekł i można uznać oczywiście, że istnieje coś takiego jak przedawnienie”; „Polański jest już innym człowiekiem i jednak coś takiego jak instytucja przedawnienia istnieje”; „Można powiedzieć, że Polański przynajmniej częściowo odpokutował za swoje przestępstwo i ofiara mu przebaczyła”.

Wielowieyska udostępniła wspomniane nagranie i opatrzyła je wymownym komentarzem. – To jest mega manipulacja! Nie wolno w żaden sposób usprawiedliwiać czynu Romana Polańskiego i mówię to otwartym tekstem. Pisałam o tym także w Wyborczej – napisała.

To jest mega manipulacja! Nie wolno w żaden sposób usprawiedliwiać czynu Romana Polańskiego i mówię to otwartym tekstem. Pisałam o tym także w Wyborczej. https://t.co/w4fBB7j615 — Dominika Wielowieyska (@DWielowieyska) February 8, 2026

Krzysztof Stanowski do Dominiki Wielowieyskiej: oj, babski rozumeczek

– Krzysztof Stanowski i jego akolici postanowili urządzić na mnie nagonkę, manipulując moją wypowiedzią na temat Romana Polańskiego. Bardzo to obrzydliwe. Zachęcam do odsłuchania całego komentarza – napisała Wielowieyska dodając do swojego wpisu link do filmu pt. „Stanowski o Polańskim i Epsteinie czyli chłopski rozumek w natarciu”. Nawiązała tym samym do niedawnej publikacji Stanowskiego, który komentował sprawę udostępnionych akt Jeffreya Epsteina.

Na wpis Wielowieyskiej natychmiast zareagował Stanowski, który postanowił odpisać dziennikarce dość ostro. – Oj, babski rozumeczek wydał z siebie bełkot o pokucie Polańskiego i teraz „nagonka” – napisał założyciel Kanału Zero.

Oj, babski rozumeczek wydał z siebie bełkot o pokucie Polańskiego i teraz "nagonka". — Krzysztof Stanowski (@K_Stanowski) February 8, 2026

