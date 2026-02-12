Po wczorajszym, trwającym blisko sześć godzin posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego (RBN) pod przewodnictwem prezydenta Karola Nawrockiego, w TVP Info padło jedno z najbardziej zaskakujących pytań w kontekście politycznym ostatnich dni.
W programie „Pytanie dnia” prowadząca Dorota Wysocka-Schnepf zwróciła się do gościa, Łukasza Michnika z Lewicy, z pytaniem, które szybko obiegło media społecznościowe: „Czy Pan prezydent trzymał ich wszystkich tak bez posiłku, bez przerwy żadnej? Ma pan sygnały jakieś, że tam się coś wydarzyło takiego?”.
Dyskusja – według relacji medialnych – była wyjątkowo napięta, zwłaszcza wokół kwestii marszałka Sejmu i programu zbrojeniowego. Prezydent Nawrocki otwarcie krytykował rząd za brak decyzji i „wygodną ciszę” w niektórych sprawach bezpieczeństwa.
Pytanie Wysockiej-Schnepf o „brak posiłku i przerwy” wywołało falę komentarzy i memów w sieci. Użytkownicy X ironicznie komentowali: „PREZYDENT NAWROCKI GŁODZI POLAKÓW!”, „To już nie publicystyka, to mem sam w sobie” czy „Jak tak się martwisz o Tuska i jego ekipę, to trzeba było im kanapki przyszykować”. Fragment szybko stał się viralem, a nagranie z programu TVP Info było masowo udostępniane i komentowane.
W tle pozostaje ocena samego posiedzenia RBN. Zwolennicy prezydenta podkreślają, że Nawrocki skutecznie postawił trudne pytania i domagał się konkretów od rządu. Krytycy – w tym politycy koalicji rządzącej – zarzucają mu polityzację konstytucyjnego organu doradczego i robienie „kabaretu” z Rady Bezpieczeństwa Narodowego.
„Czy Pan prezydent trzymał ich wszystkich tak bez posiłku bez przerwy żadnej? Ma pan sygnały jakieś, że tam się coś wydarzyło takiego?”
PREZYDENT NAWROCKI GŁODZI POLAKÓW!1!1!1! XD pic.twitter.com/iH90ksEk1C