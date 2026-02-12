Po wczorajszym, trwającym blisko sześć godzin posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego (RBN) pod przewodnictwem prezydenta Karola Nawrockiego, w TVP Info padło jedno z najbardziej zaskakujących pytań w kontekście politycznym ostatnich dni.

W programie „Pytanie dnia” prowadząca Dorota Wysocka-Schnepf zwróciła się do gościa, Łukasza Michnika z Lewicy, z pytaniem, które szybko obiegło media społecznościowe: „Czy Pan prezydent trzymał ich wszystkich tak bez posiłku, bez przerwy żadnej? Ma pan sygnały jakieś, że tam się coś wydarzyło takiego?”.

Dyskusja – według relacji medialnych – była wyjątkowo napięta, zwłaszcza wokół kwestii marszałka Sejmu i programu zbrojeniowego. Prezydent Nawrocki otwarcie krytykował rząd za brak decyzji i „wygodną ciszę” w niektórych sprawach bezpieczeństwa.

Pytanie Wysockiej-Schnepf o „brak posiłku i przerwy” wywołało falę komentarzy i memów w sieci. Użytkownicy X ironicznie komentowali: „PREZYDENT NAWROCKI GŁODZI POLAKÓW!”, „To już nie publicystyka, to mem sam w sobie” czy „Jak tak się martwisz o Tuska i jego ekipę, to trzeba było im kanapki przyszykować”. Fragment szybko stał się viralem, a nagranie z programu TVP Info było masowo udostępniane i komentowane.

W tle pozostaje ocena samego posiedzenia RBN. Zwolennicy prezydenta podkreślają, że Nawrocki skutecznie postawił trudne pytania i domagał się konkretów od rządu. Krytycy – w tym politycy koalicji rządzącej – zarzucają mu polityzację konstytucyjnego organu doradczego i robienie „kabaretu” z Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Dorota Wysocka-Schnepf:



„Czy Pan prezydent trzymał ich wszystkich tak bez posiłku bez przerwy żadnej? Ma pan sygnały jakieś, że tam się coś wydarzyło takiego?”



PREZYDENT NAWROCKI GŁODZI POLAKÓW!1!1!1! XD pic.twitter.com/iH90ksEk1C — chrzanik (@chrzanikx) February 11, 2026

