W dniu tłustego czwartku, 12 lutego 2026 roku, premier Donald Tusk opublikował na platformie X humorystyczne nagranie z pokładu rządowego samolotu. Widać na nim, jak premier rozdaje pączki swoim współpracownikom.

Filmik pokazuje moment, w którym Tusk, już w drodze do wyjścia z maszyny, nagle się zatrzymuje. Słyszymy wtedy głos – najprawdopodobniej członka załogi – wołający kilkukrotnie: „Panie premierze, Panie premierze!”. Premier odwraca się, a w kadrze pojawia się mężczyzna w garniturze stojący przy drzwiach wyjściowych. Okazuje się, że chodzi o… pączka.

Donald Tusk wraca kilka kroków, odbiera tradycyjny tłustoczwartkowy przysmak i z uśmiechem komentuje: „Czegoś zapomniałem! ”. Post premiera opatrzony został podpisem „Czegoś zapomniałem!”.

Opublikowany film błyskawicznie zebrał tysiące interakcji – zarówno pozytywnych, jak i krytycznych. Zwolennicy Tuska doceniali swobodny, „ludzki” wizerunek szefa rządu, który nawet w trasie nie zapomina o polskiej tradycji. Krytycy – głównie z kręgów opozycji – szybko zaczęli wiązać scenkę z polityką: pojawiały się komentarze o „zapomnianych obietnicach”, „100 konkretach”, rosnącym bezrobociu czy „niemieckich interesach”. Nie zabrakło też memów i przeróbek, m.in. z pączkami jako symbolem „tłustego roku dla gospodarki” lub ironicznych uwag o sprzątaniu lukru po takiej akcji.

