Bożena Dykiel odeszła w wieku 77 lat. Informację o śmierci aktorki potwierdziła w czwartek rodzina. Dlatego Polska scena i kinematografia straciły jedną z najbardziej charakterystycznych postaci. Co więcej jej role na zawsze zapisały się w historii polskiego filmu i teatru. W związku z tym żal po jej śmierci jest ogromny wśród widzów i środowiska artystycznego.

Bożena Dykiel debiutowała w 1968 roku w Teatrze Narodowym. Szybko stała się jedną z najpopularniejszych aktorek swojego pokolenia. Dlatego widzowie zapamiętali ją przede wszystkim jako Marusię w kultowym serialu „Czterej pancerni i pies”. Co więcej brawurowo zagrała w „Alternatywach 4”, „Karierze Nikodema Dyzmy” oraz „Kochaj albo rzuć”. Jej talent komediowy i dramatyczny zachwycał przez ponad pięć dekad. Ponadto była wieloletnią aktorką Teatru Polskiego w Warszawie i Teatru Ateneum.

Ostatnie lata i choroba

W ostatnich latach Bożena Dykiel zmagała się z poważną chorobą. Mimo problemów zdrowotnych pozostawała aktywna artystycznie. Dlatego jej ostatnie występy na deskach teatralnych budziły ogromny szacunek. Co więcej w 2024 roku otrzymała Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. W związku z tym jej odejście jest bolesne zwłaszcza dla pokolenia, które wychowało się na jej rolach.

Wiadomość o śmierci aktorki wywołała lawinę kondolencji. Prezydent Karol Nawrocki napisał: „Odeszła wielka dama polskiej sceny”. Dlatego aktorzy tacy jak Jerzy Stuhr czy Anna Dereszowska podkreślali jej niezwykłą charyzmę. Co więcej na portalach społecznościowych tysiące osób wspomina jej najsłynniejsze cytaty.

