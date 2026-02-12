W środę, 11 lutego 2026 roku, Dominika Żukowska – znana polska wokalistka i gitarzystka – zginęła w tragicznym wypadku samochodowym.

Żukowska była jedną z wyróżniających się postaci polskiej sceny muzycznej, szczególnie w nurcie poezji śpiewanej, ballady i muzyki żeglarskiej. Od lat tworzyła popularny duet z Andrzejem Koryckim, z którym nagrała cztery albumy i koncertowała w całej Polsce, zdobywając uznanie fanów i wpływając na kilku pokoleń słuchaczy.

Karierę muzyczną rozpoczęła już w 1998 roku, debiutując na festiwalu „Mały Kubryk” w Łodzi, a później współpracując z chórem CHIPS oraz zespołem DNA. Występy Żukowskiej i Koryckiego łączyły w sobie tradycyjne pieśni o morzu, współczesne piosenki żeglarskie i poruszające ballady, które wyróżniały się emocjonalnym przekazem i subtelną ekspresją.

Informacja o jej śmierci wywołała falę kondolencji ze strony środowiska muzycznego, organizatorów festiwali szantowych oraz polityków. W mediach społecznościowych wspomnienia artystki podkreślają jej delikatny, rozpoznawalny głos, wrażliwość i obecność, która pozostawiała trwały ślad w pamięci publiczności.

Dominika Żukowska łączyła swoją karierę artystyczną także z innymi życiowymi rolami – z zawodu była psychologiem, a życie prywatne i twórczość artystyczna silnie wiązały ją z jej rodzinnym Żyrardowem, gdzie pozostawiła po sobie ogromne wspomnienie i wdzięczność swoich fanów. Jej nagła śmierć wstrząsnęła środowiskiem muzycznym i fanami, którzy przez lata śledzili jej twórczość oraz koncerty.

W wypadku zginęła Dominika Żukowska. Najpiękniejszy kobiecy głos szantowy. Urocza i ciepła osoba. Pełna pasji, nut i poezji…

W wypadku zginęła Dominika Żukowska. Najpiękniejszy kobiecy głos szantowy. Urocza i ciepła osoba. Pełna pasji, nut i poezji…

Żegnaj Dominiko…

