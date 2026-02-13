Podczas czwartkowego posiedzenia Sejmu poseł PiS Przemysław Czarnek zabrał głos w dyskusji nad projektem ustawy dotyczącym praw osób LGBT+, w tym możliwości adopcji dzieci przez związki jednopłciowe.

W emocjonalnym wystąpieniu Czarnek stwierdził: „Konia możecie nazwać krową, a i tak pozostanie koniem. To jest tylko pierwszy etap w dążeniu do legalizacji adopcji dzieci przez związki gejowskie. Na to pozwolić nie można nawet gdyby tu przyszło sześciu ambasadorów”.

Słowa posła szybko obiegły media społecznościowe – nagranie z sali sejmowej udostępnione przez konto @chrzanikx zebrało w kilka godzin blisko 60 tys. wyświetleń i tysiące reakcji. Część internautów chwaliła wypowiedź jako „zdecydowaną obronę tradycyjnego modelu rodziny”, inni zarzucali Czarnekowi homofobię i blokowanie równych praw obywatelskich.

Debata wpisuje się w trwający spór wokół nowelizacji prawa rodzinnego – projekt, który miałby umożliwić przysposobienie przez pary jednopłciowe, został skierowany do dalszych prac w komisji po odrzuceniu wniosku o natychmiastowe odrzucenie w pierwszym czytaniu.

