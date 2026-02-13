Friedriech Merz podczas otwarcia Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa przypomniał słowa Radosława Sikorskiego. Słowa ministra przed laty wywołały wiele kontrowersji w Polsce.

Merz powołał się na wypowiedź Sikorskiego sprzed 15 lat, która padła w jego przemówieniu w Berlinie. Ówczesny minister spraw zagranicznych wzywał Niemcy do wzięcia odpowiedzialności za przyszłość Europy w obliczu kryzysu finansowego.

„Już 15 lat temu Radek Sikorski powiedział nam, Niemcom: „Mniej obawiam się niemieckiej siły niż niemieckiej bezczynności”. Te dwa elementy są częścią naszej odpowiedzialności, wynikającej z naszej historii i położenia geograficznego. Tę odpowiedzialność przyjmujemy” – powiedział Merz.

Niemiecki przywódca zapowiedział, że Niemcy zbudują najpotężniejszą armię w Europie. Mówił również, że obecnie postępuje rozpad jednobiegunowego świata.

„Chiny systematycznie wykorzystują zależności innych państw i redefiniują porządek międzynarodowy na swoją korzyść. Jeśli po upadku muru berlińskiego istniał „moment jednobiegunowy”, to już minął. Roszczenie Stanów Zjednoczonych do przywództwa zostało zakwestionowane, a być może nawet utracone” – powiedział Merz.

Źr. dorzeczy.pl