Donald Trump i Karol Nawrocki razem podczas uroczystych obchodów na Kopcu Kościuszki w Krakowie? Na razie to tylko nagranie wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Opublikował je w sieci ambasador USA w Polsce Thomas Rose.

W tym roku przypada 250. rocznica podpisania Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Uroczystości odbywały się także w Krakowie przy Kopcu Kościuszki, gdzie odsłonięto tablicę pamiątkową. Tadeusz Kościuszko brał udział w wojnie o niepodległość USA, co Amerykanie pamiętaj do dnia dzisiejszego.

Tymczasem na prywatnym profilu ambasadora USA w mediach społecznościowych pojawiło się nietypowe nagranie z Kopca Kościuszki. Na wygenerowanym przez sztuczną inteligencję materiale widać kopiec przystrojony polskimi i amerykańskimi flagami, z którego szczytu przemawia do zebranego wokół tłumu Donald Trump.

W tle słyszmy amerykański hymn, a nad całością przelatują amerykańskie myśliwce. Na nagraniu pojawia się również prezydent Karol Nawrocki, z którym wylewnie wita się Trump.

„Polska – pierwszy i najstarszy sojusznik Ameryki! Dlatego Donald Trump kocha Polskę” – napisał ambasador USA, oznaczając w poście zarówno amerykańskiego jak i polskiego prezydenta.

Źr. Polsat News; X