W audycji radia TOK FM Jacek Żakowski rozmawiał z Anną Marią Żukowską, posłanką Lewicy. Jednym z gorętszych wątków dyskusji stała się propozycja uhonorowania Polaków Pokojową Nagrodą Nobla za pomoc udzieloną Ukraińcom po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji rosyjskiej.

Podczas rozmowy Żukowska stwierdziła, że Pokojowa Nagroda Nobla nie powinna być nadmiernie upolityczniania. W odpowiedzi Żakowski przyznał, że obecnie Nagroda Nobla jest najbardziej upolitycznioną nagrodą na świecie i dodał, że myślał, iż Żukowska zareaguje na propozycję przyznania Nobla Polakom bardziej entuzjastycznie.

– Mam takie wrażenie, że od Nobla dla Wałęsy, to jest pierwsza sytuacja, w której, jeżeli chodzi o Nobla politycznego, Pokojowego, w której Polska rzeczywiście zrobiła coś niezwykłego i zasługującego na coś takiego – powiedział dziennikarz.

Żukowska nadal pozostawała jednak sceptyczna. – Myślę, że więcej zrobili jednak Ukraińcy – odparła słysząc wywód Żakowskiego. – No tak, ale nie bardzo mieli wyjście – odpowiedział wyraźnie zaskoczony prowadzący.

Większość reakcji w sieci na wypowiedź Żukowskiej była bardzo krytyczna: użytkownicy zarzucali posłance Lewicy umniejszanie polskiego wysiłku oraz brak wdzięczności wobec rodaków. Pojawiły się komentarze w stylu „Niech mnie ktoś uszczypnie, że taka osoba siedzi w polskim parlamencie”.

