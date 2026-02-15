Maciej Kawecki, youtuber i bloger, ogłosił w serwisie „X”, że podczas wyjazdu do Puszczy Białowieskiej spotkał w niej prezydenta Karola Nawrockiego. Po fali hejtu zmuszony był jednak usunąć swój wpis.

Z tego co relacjonował Kawecki spotkanie z Nawrockim było przypadkowe. Prezydent przechadzał się po Puszczy Białowieskiej z rodziną. YouTuber, który za pośrednictwem popularnej platformy wideo stara się popularyzować naukę, bardzo pozytywnie opisał spotkanie z głową państwa.

Niestety, jego wpis wywołał falę negatywnych komentarzy. W efekcie Kawecki usunął tweeta i zamieścił kolejnego. – Usunąłem wpis, by nie czytać tego morza hejtu. Poraża, jak nasz kraj jest podzielony. Jednak napiszę ponownie: fajnie widzieć Prezydenta RP, który spędza z rodziną wolny czas, by pokazać jej Białowieski Park Narodowy, który jest naszym skarbem – stwierdził.

– Fajnie było pogadać i się razem w środku lasu pośmiać. Jest też dość osobliwym uczuciem, gdy w dresie, w lesie, niespodziewanie pod domem wpada się na głowę Państwa. W USA zamknięto by pół Stanu. Nasz kraj jest na tyle bezpieczny, że Prezydent może być „po prostu”. Tyle – dodał.

Kończąc Kawecki podziękował Nawrockiemu za promocję Puszczy Białowieskiej. – Zachęcam każdego do odwiedzania Puszczy Białowieskiej. To jest nasz Skarb – podsumował.

