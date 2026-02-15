Zaskakujące słowa Joanny Scheuring-Wielgus. Posłanka Lewicy do Parlamentu Europejskiego skwitowała wypowiedź jednego z polityków na temat Karola Nawrockiego w dość kontrowersyjny sposób.

Wszystko zaczęło się od wypowiedzi posła Prawa i Sprawiedliwości – Pawła Sałka. – Mamy sytuację taką, że jeśli coś by się stało pierwszej osobie w państwie, to marszałek Czarzasty pełniłby funkcję prezydenta – powiedział i dodał, że mieliśmy już do czynienia z taką sytuacją. Po tragicznej śmierci Lecha Kaczyńskiego funkcję prezydenta objął ówczesny marszałek Sejmu – Bronisław Komorowski, późniejszy prezydent.

Na słowa Sałka zareagowała Joanna Scheuring-Wielgus. – To byłby wspaniały finał – powiedziała europosłanka związana z Lewicą. Ta wypowiedź oburzyła Sałka. – To byłby wspaniały finał. Co pani powiedziała? – powiedział zaskoczony zwracając się w stronę poseł do Parlamentu Europejskiego.

– Gdyby tak się stało, tak jak pan powiedział – broniła się Scheuring-Wielgus dając do zrozumienia, że mamy do czynienia z hipotetyczną sytuacją.

Scheuring-Wielgus w Radio Zet:



– gdyby coś się stało pierwszej osobie w państwie marszałek Czarzasty pełniłby funkcję prezydenta



– to byłby wspaniały finał



Na oddziale stabilnie pic.twitter.com/EhdVGDrbxw — chrzanik (@chrzanikx) February 15, 2026

Szokujące słowa Scheuring-Wielgus odbiły się szerokim echem w sieci. Jej wypowiedź skomentował m.in. Krzysztof Stanowski, który nie bawił się w dyplomację. – Co za idiotka – napisał w serwisie „X”.

Przeczytaj również: