Wicepremier Radosław Sikorski w obraźliwych słowach odniósł się do głośnej wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego. Prezes Prawa i Sprawiedliwości krytykował ostatnie słowa kanclerza Niemiec, który mówił o przywództwie Niemiec w Europie.

Kaczyński krytycznie ocenił warunki, na jakich Polska ma przyjąć SAFE. „Proponowana nam jest Polska pod niemieckim butem. My ten niemiecki but odrzucamy” – powiedział. Wyraził nadzieję, że prezydent Karol Nawrocki ustawę zawetuje.

Prezes PiS zwrócił też uwagę na wypowiedzi kanclerza Niemiec Friedrich Merza, który ma plan niemieckiego przywództwa w Europie. Zdaniem Kaczyńskiego nie można do tego dopuścić, bo to kraj postnazistowski, który wciąż nie rozliczył się z ofiarami II wojny świtowej. „Niemcy są ostatnim krajem w Europie, który powinien dążyć do przywództwa” – mówił Kaczyński. „Takie państwo powinno siedzieć w kącie i przepraszać, że żyje, a nie próbować przewodzić” – dodał.

Na te słowa ostro zareagował Sikorski. „Tu są potrzebne egzorcyzmy. Prezesowi naprawdę się coś odkleiło” – ocenił w rozmowie z dziennikarzami szef MSZ. „Przypominam, że Niemcy są naszym sojusznikiem w Sojuszu Północnoatlantyckim, jak i w członkiem naszej europejskiej rodziny” – mówił.

Sikorski dodał, że Kaczyński znowu próbuje „szczuć na sąsiada, do którego trafia 1/4 naszego eksportu”. „I bardzo się dziwię, że tak nienawidzi Unii Europejskiej, że nie potrafi przyznać, że Unia Europejska robi coś dobrego dla Polski” – powiedział.

Przeczytaj również:

Źr. WP