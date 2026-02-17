W porannej rozmowie w Radiu ZET Bogdan Rymanowski zapytał ministra aktywów państwowych w rządzie Donalda Tuska o koszty dostaw polskiego prądu na Ukrainę i kto ostatecznie za nie płaci. Wojciech Balczun udzielił dość wymijającej odpowiedzi.

Na pytanie słuchacza: „Kto i ile płaci za dostawę prądu na Ukrainę?”, minister odpowiedział: „Ukraina broni też naszej niepodległości… Naszym obowiązkiem jest pomaganie Ukrainie.”

Balczun podkreślił, że wsparcie dla Ukrainy traktowane jest jako element obrony polskiej i europejskiej suwerenności, a nie jako transakcja handlowa, w której Polska wystawia rachunki. Nie podał jednak konkretnych kwot ani szczegółów finansowych dotyczących wolumenu i kosztów przekazywanej energii.

Wypowiedź szybko wywołała falę komentarzy w mediach społecznościowych. Wielu internautów krytykowało ministra za unikanie konkretów i za mocno ideologiczne ujęcie pomocy, wskazując, że Polska ponosi realne koszty energetyczne w czasie własnych wyzwań z cenami prądu i bezpieczeństwem energetycznym.

W kontekście pytania od Bogdana Rymanowskiego (który w nagraniu z audycji pojawia się jako prowadzący) Balczun unikał precyzyjnych danych liczbowych, akcentując raczej strategiczne i moralne aspekty wsparcia.

Słuchacz: Kto i ile płaci za dostawę prądu na Ukrainę?



Minister aktywów państwowych: Ukraina broni też naszej niepodległości… Naszym obowiązkiem jest pomaganie Ukrainie pic.twitter.com/band9VSqTp — Wolność__Słowa (@WolnoscO) February 17, 2026

