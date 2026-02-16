W poniedziałek wieczorem podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek zdobyli srebrny medal w konkursie duetów skoków narciarskich, który odbył się na dużej skoczni w Predazzo.

Zawodnicy Biało-Czerwonych pokazali świetną formę i walkę do samego końca. W pierwszej serii uplasowali się tuż za rywalami z Austrii, a ostatecznie, po odwołaniu trzeciej serii z powodu trudnych warunków pogodowych, Polska utrzymała drugie miejsce w klasyfikacji końcowej.

W pierwszej serii olimpijskiego konkursu duetów Polacy pokazali solidną formę: Tomasiak osiągnął 135,5 m, a Wąsek skoczył 133,5 m, co dało im 274,5 punktu i trzecie miejsce po pierwszej rundzie. W kolejnej serii zawodnicy utrzymali wysokie tempo rywalizacji. Polska drużyna zdobyła ostatecznie Łącznie 547,3 punktu, co dało im wicemistrzostwo olimpijskie i srebrny medal w konkursie drużynowym.

❗️ Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek srebrnymi medalistami zimowych igrzysk olimpijskich w konkursie duetów! 🥈🥈



GRATULACJE PANOWIE! ❤️



Screen: Eurosport #skijumpingfamily pic.twitter.com/gfXzKGMQHX — Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub) February 16, 2026

Najlepsza okazała się drużyna z Austrii, która zwyciężyła w całym konkursie, podczas gdy Polacy uplasowali się tuż za nimi. Trzecie miejsce – i brązowy medal – przypadło innej mocnej ekipie, która również pokazała świetne skoki.

To kolejne ogromne wyróżnienie dla polskich skoczków: Tomasiak już wcześniej zdobył srebro indywidualnie na skoczni normalnej oraz brąz na dużej, a teraz jeszcze raz potwierdził swoją klasę w zespole. To historyczny moment dla Polski na tych igrzyskach. Trzy medale w jednej edycji to wynik, który potwierdza rosnącą siłę naszych skoczków na międzynarodowej arenie. Sukces Tomasiaka i Wąska cieszy szczególnie, że duet świetnie współpracował na dużej skoczni, pokonując wielu rywali z silnych ekip narciarskich.

Przeczytaj również: