Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował o cyberataku na Uniwersytet Warszawski. Złośliwe oprogramowanie typu ransomware wykryto na jednej ze stacji roboczych w styczniu. Dlatego incydent zgłoszono do odpowiednich służb. Co więcej nie doszło do dostępu do danych osobowych. W związku z tym trwają analizy w celu identyfikacji sprawców. Jednak uczelnia podjęła natychmiastowe kroki zabezpieczające.

Atak ransomware wykryto na stacji roboczej Uniwersytetu Warszawskiego w styczniu. Gawkowski potwierdził to na platformie X w poniedziałek po godzinie 11:00. Dlatego służby państwowe prowadzą śledztwo w sprawie hakerów. Co więcej uczelnia wydała komunikat o zdarzeniu. W związku z tym alerty o kampanii malware pojawiły się 9 lutego. Ponadto natychmiast zweryfikowano środowisko IT i usunięto nieautoryzowany dostęp.

Działania zabezpieczające i zgłoszenia

Uniwersytet Warszawski podjął techniczne i prawne analizy po wykryciu malware. Dlatego zgłoszono incydent do CERT Polska policji i Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Co więcej nie stwierdzono wycieku danych osobowych. W związku z tym uczelnia kontynuuje monitoring systemów. Jednak szczegóły ataku pozostają w trakcie weryfikacji. Ponadto wicepremier zapowiedział dalsze informacje wkrótce.

Cyberatak na UW podkreśla rosnące zagrożenia ransomware w instytucjach publicznych. Dlatego może wpłynąć na wzmocnienie ochrony IT w sektorze edukacji. Co więcej identyfikacja sprawców określi skalę ryzyka. W związku z tym rząd może zaostrzyć protokoły cyberbezpieczeństwa. Jednak brak wycieku danych minimalizuje skutki.

Przeczytaj również: