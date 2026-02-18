Manewry Hedgehog 2025, zorganizowane w Estonii, stały się dla NATO ważnym sprawdzianem gotowości do prowadzenia działań w realiach współczesnego konfliktu. W ćwiczeniach uczestniczyli również zaproszeni żołnierze z Ukrainy, posiadający doświadczenie bojowe z frontu.

Podczas symulowanych starć okazało się, że część natowskich oddziałów nie jest w pełni przygotowana na zagrożenia charakterystyczne dla obecnego pola walki. W epizodach, w których naprzeciw siebie stanęły jednostki Sojuszu i Ukraińcy, znaczące straty zadawały bezzałogowce, które rozbijały oddziały NATO. Wnioski były jednoznaczne: przewaga technologiczna i klasyczne środki walki nie gwarantują dziś bezpieczeństwa, jeśli nie towarzyszy im skuteczna obrona przed dronami.

Do sprawy odniósł się emerytowany amerykański generał David Petraeus, podkreślając, że samo rozpoznanie problemów to dopiero pierwszy krok. Jego zdaniem konieczne są głębokie zmiany – od aktualizacji doktryn wojskowych, przez modyfikację systemów szkoleniowych i struktur organizacyjnych, aż po decyzje dotyczące zakupu nowego sprzętu. Innymi słowy, identyfikacja słabości musi przełożyć się na konkretne reformy.

Nagłośnione przez The Wall Street Journal relacje z części ćwiczeń – przeprowadzonych w maju 2025 roku – wywołały falę sensacyjnych komentarzy. W mediach pojawiły się określenia mówiące o „rozbitych kolumnach pojazdów” czy wręcz „masakrze NATO”. Tego typu opinie koncentrowały się jednak głównie na widowiskowych rezultatach symulacji, rzadziej uwzględniając ich szkoleniowy charakter oraz przyjęte założenia.

Ukraińcy brali udział w ćwiczeniach NATO. Gorzkie wnioski dla Sojuszu

Bardziej wyważoną ocenę przedstawił Bartłomiej Wypartowicz z portalu Defence24. Zwrócił uwagę, że choć manewry obnażyły istotne braki, nie oznaczają one jednoznacznie pesymistycznego obrazu sytuacji dla Sojuszu, który ma charakter obronny.

Ćwiczenia pokazały również, że odpowiednio rozmieszczone, niewielkie i lekko uzbrojone oddziały, działające w sprzyjającym terenie, są w stanie skutecznie spowalniać, a nawet blokować natarcie ciężkich formacji pancernych i zmechanizowanych.

Wnioski z Hedgehog 2025 wskazują więc nie tylko na słabości, lecz także na potencjał adaptacyjny NATO. Kluczowe będzie to, czy doświadczenia – zwłaszcza te płynące z ukraińskiego pola walki – zostaną szybko przełożone na realne zmiany w strukturach i sposobie prowadzenia operacji.

