Polska 2050 mierzy się z bezprecedensowym kryzysem. Po awanturze wokół wyborów władz partii, formację opuszczają kolejni politycy. Właśnie do tego grona dołączyli posłowie Joanna Mucha i Paweł Zalewski. Prawdopodobnie to nie koniec odejść.

W środę rano swoją decyzję w mediach społecznościowych ogłosił Paweł Zalewski. „Jestem wierny obietnicom z 2023 r. Niestety po odejściu Polski2050, od wartości, które głosiliśmy w Trzeciej Drodze, nie jestem w stanie ich wypełniać” – pisze poseł w mediach społecznościowych.

„Skupiam się na służbie w MON w rządzie K15X, uważając, że bezpieczeństwo i obrona są dziś najważniejsze. Pozostanę niezrzeszonym” – dodał Zalewski.

Niemal w tym samym czasie własną decyzję ogłosiła Joanna Mucha. Posłanka walczyła w ostatnich wyborach władz partii Polska 2050, a teraz opuszcza tę formację.

„Podjęłam decyzję o rezygnacji z członkostwa w partii Polska 2050 Szymona Hołowni i w klubie parlamentarnym. Pozostanę posłanką niezależną. Dziękuję moim koleżankom i kolegom z partii za pięć lat wspólnej pracy. Bardzo żałuję, że tak się ona kończy” – napisała Mucha w mediach społecznościowych.

W ostatnich dniach formację opuściło więcej znanych polityków. Decyzja Joanny Muchy zapadła po tym, jak partię opuścili wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski oraz Michał Kobosko, współzałożyciel partii, i Żaneta Cwalina-Śliwowska. Wiele wskazuje na to, że to nie koniec odejść.

