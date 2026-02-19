Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję o zawetowaniu nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. W nagraniu opublikowanym na platformie X uzasadnił swój krok. Podkreślił niezgodność z konstytucją i ryzyko chaosu w wymiarze sprawiedliwości. Co więcej zapowiedział własny projekt ustawy. W związku z tym ma on przywrócić prawo do sądu bez nieuzasadnionej zwłoki. Jednak w razie braku dialogu rozważy referendum obywatelskie.

Karol Nawrocki stwierdził że ustawa pod hasłem praworządności wprowadza chaos. Otwiera drogę do politycznego wpływu na sędziów. Dlatego uznał ją za niezgodną z konstytucją. Co więcej mogłaby służyć do usuwania sędziów, o których obawia się władza. W związku z tym weto ma chronić stabilność systemu. Jednak prezydent podkreślił postępujący rozkład wymiaru sprawiedliwości. Ponadto zapowiedział konkretne rozwiązania w własnym projekcie.

Własny projekt i możliwe referendum

Nowy projekt Nawrockiego opiera się na trzech zasadach. Pierwsza to bezstronność sądów. Druga niepodważalność orzeczeń. Trzecia potwierdzenie statusu nominowanych sędziów. Dlatego celem jest stabilność i skrócenie postępowań. Co więcej w razie odrzucenia dialogu zwróci się do narodu. W związku z tym referendum miałoby zdecydować o przywróceniu normalności w sądach. Jednak głos obywateli jest najważniejszy według prezydenta.

Drugie podejście Koalicji do reformy KRS

To drugie podejście koalicji rządzącej do reformy KRS. Pierwsza nowelizacja z 2024 roku została uznana za niekonstytucyjną. Dlatego Trybunał Konstytucyjny orzekł o jej wadach. Co więcej obecna procedura wyboru członków KRS wymaga większości 3/5 głosów. W związku z tym zgłoszenia kandydatów trwają do 13 marca. Prezesi sądów apelacyjnych zadeklarowali pomoc w wyborach.

Źródło: RMF24