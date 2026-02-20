Niespodziewana sytuacja na antenie TVP Info. Dziennikarka Justyna Dobrosz-Oracz chciała zaprosić widzów na następny program, jednak… zapomniała jego nazwy.

Gościem Justyny Dobrosz-Oracz, jednej z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarek TVP Info, był marszałek Senatu – Tomasz Grodzki. Gdy rozmowa się zakończyła prowadząca przeszła do standardowej formułki pożegnalnej.

Korzystając z okazji Justyna Dobrosz-Oracz chciała także zaprosić widzów na następny program TVP Info autorstwa Doroty Wysockiej-Schnepf oraz Grzegorza Nawrockiego. Problem w tym, że dziennikarka… zapomniała jego nazwy i zrobiło się dość niezręcznie.

Dobrosz-Oracz zaczęła się śmiać, spojrzała także na Tomasza Grodzkiego, być może szukając wsparcia u polityka, jednak ten prawdopodobnie również nie znał nazwy programu. Ostatecznie nazwa programu nie padła.

Niebezpieczne związki! Takich rzeczy się nie zapomina!😂 pic.twitter.com/lmZtYejKbm — jachcy🇵🇱 (@jachcy) February 19, 2026

Wspomniany program nazywa się „Niebezpieczne związki”, a jego twórcami są wspomniani wcześniej – Dorota Wysocka-Schnepf oraz Grzegorz Nawrocki. Jak podaje strona TVP Info program polega na „wnikliwej i emocjonującej analizie najodleglejszych zakamarków polskiego życia publicznego”.

Przeczytaj również: