Spór na linii rząd–prezydent znów nabrał tempa. Po tym, jak Karol Nawrocki zdecydował się zawetować ustawę o „Aktywnym Rolniku” oraz nowelizację przepisów dotyczących Krajowej Rady Sądownictwa, w mediach społecznościowych doszło do ostrej wymiany zdań między obozami władzy.

Jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem decyzji głowa rządu Donald Tusk zasugerował, że Pałac Prezydencki przygotowuje kolejne blokady ustaw. Na platformie X napisał, że weta mają być stosowane „na ślepo”, wyłącznie po to, by utrudnić działania większości parlamentarnej. Dodał również, że takie postępowanie nie służy interesom kraju.

Na odpowiedź ze strony prezydenckiego otoczenia nie trzeba było długo czekać. Rzecznik Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz, zarzucił premierowi wykorzystywanie każdej okazji do atakowania prezydenta. W swoim wpisie odniósł się także do wcześniejszej polityki Tuska wobec Rosji i Niemiec, sugerując, że obecne działania szefa rządu mają przede wszystkim wymiar polityczny. W ostrym tonie stwierdził, że to nie jest postawa odpowiadająca „polskim sprawom”.

Równocześnie prezydent nie ograniczył się wyłącznie do weta. Tego samego dnia podpisał nowelizację ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Nowe przepisy przewidują m.in. wprowadzenie procedury uznawania dostawców za podmioty wysokiego ryzyka oraz rozszerzenie obowiązków w zakresie ochrony infrastruktury cyfrowej dla kluczowych instytucji i firm.

Karol Nawrocki złożył także podpis pod ustawą wygaszającą tzw. specustawę ukraińską. Najważniejsze rozwiązania dotyczące wsparcia i ochrony nie znikną jednak z porządku prawnego – zostaną przeniesione do ustawy regulującej zasady udzielania cudzoziemcom ochrony na terytorium Polski.

