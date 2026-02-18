Szymon Hołownia w końcu zabrał głos po rozłamie, jaki w środę nastąpił w jego partii. Od pewnego czasu partię opuszczali pojedynczy politycy, ale w środę Paulina Hennig-Kloska ogłosiła, że wraz z kilkunastoma posłami odchodzi i zakłada własny klub poselski.

Kryzys w Polsce 2050 doprowadził w końcu do rozłamu. Rano o swoim odejściu informował Paweł Zalewski i Joanna Mucha. Później eksplodowała jednak prawdziwa bomba. „Jednoosobowe decydowanie o losach klubu parlamentarnego przez panią przewodniczącą to nie jest styl, na który jesteśmy w stanie się zgodzić” – powiedziała na konferencji prasowej Paulina Hennig-Kloska i ogłosiła odejście z partii… razem z 18 posłami. Rozłam stał się faktem.

W końcu sprawę skomentował Hołownia, który nie krył zawodu. „Stała się dzisiaj rzecz bardzo smutna i zła. Szliśmy razem 6 lat, to ja byłem tą osobą, która zapraszała do współpracy poszczególne grupy, poszczególne nazwiska, to ja byłem tym, który osobiście akceptował na potencjalnie biorących miejscach każdego i każdą, którzy dzisiaj z Polski 2050 odchodzą” – mówił.

„To, co dziś się wydarzyło, boli mnie, rozdziera mi serce jako założycielowi tego ruchu” – dodał Hołownia. Wskazał również, co w jego ocenie doprowadziło do rozłamu. „Powód jest jeden – nienawiść do Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. To nienawiść do wybranej demokratycznie przewodniczącej” – powiedział.

Mocne słowa padły pod adresem Hennig-Kloski. „Czuję się oszukany przez Paulinę Hennig-Kloskę, to jest moje największe rozczarowanie” – stwierdził Hołownia. Dodał, że Hennig-Kloska jest ministrem, którego wielokrotnie bronił, a „dzisiaj zachowuje się w ten sposób, w jaki się zachowuje”.

Przeczytaj również:

Źr. RMF FM