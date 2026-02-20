Rosja reaguje na decyzje polskich władz o wypowiedzeniu konwencji ottawskiej o zakazie min przeciwpiechotnych. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa wprost zapowiedziała, że ta decyzja Polski wywoła efekt domina.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, formalnie 20 lutego Polska wycofała się z konwencji ottawskiej o zakazie stosowania min przeciwpiechotnych. Wiceszef MON Paweł Zalewski wyjaśnił, że tego typu miny stanowią element struktury obronnej, która jest budowana na granicy z Rosją i Białorusią.

Jak można było się spodziewać, na decyzję polskich władz histerycznie zareagowała Rosja. Rzeczniczka tamtejszego resortu spraw zagranicznych Marija Zacharowa oceniła, że „konsekwencje takich działań nie będą długo czekać”.

„Kroki te mogą doprowadzić do efektu domina, a inne kraje pójdą w ślady Polski” – powiedziała.

„W tym kontekście poszczególne państwa Unii Europejskiej o rozwiniętym potencjale militarno-przemysłowym już teraz próbują czerpać korzyści finansowe z zaspokojenia rosnącego popytu na miny przeciwpiechotne na rynku międzynarodowym” – mówiła Zacharowa.

Zacharowa dodała, że „wszystkie te okoliczności nieuchronnie prowadzą do dalszej eskalacji napięć w Europie i pogorszenia regionalnej oraz międzynarodowej sytuacji w zakresie bezpieczeństwa”.

Źr. Polsat News