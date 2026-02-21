Donald Trump nie przebierał w słowach krytykujące kierunek, w jakim obecnie zmierza większość państw europejskich. Niespodziewanie padła też nazwa Polski, ale w zupełnie innym kontekście.

Podczas konferencji prasowej Donald Trump ostro skrytykował Europę. Amerykański prezydent odniósł się do decyzji, jaką podjął Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych, uchylając część obowiązujących ceł.

„Chcę, by Europa stała się silniejsza. Europa stała się „woke”, Europa stała się nie do poznania, kiedy wybierzesz się do wielu miejsc. Nie wszystkie kraje, jak popatrzysz na Węgry, Polskę, Czechy, Słowację, są państwa, które poszły w odwrotnym kierunku” – powiedział Trump.

Prezydent USA krytykował część państw Europy Zachodniej. „Wybierzesz się do niektórych krajów, nie chcę tutaj wskazywać, ale myślę, że wszyscy wiemy, o czym mówię, i są one nie do poznania. Zostali przejęci przez ekologów, mają wiatraki, które niszczą pola, łąki i oceany i płacą za to fortunę” – mówił.

Trump dodał w rozmowie z dziennikarzami, że Europę zabijają dziś dwie kwestie. Są to energia i migracja. „Jeśli nie rozwiążą tego szybko, to Europa nie będzie taka sama” – podsumował.

