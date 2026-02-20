Donald Trump nie kryje irytacji po decyzji amerykańskiego Sądu Sajwyższego, który uznał większość ceł nakładanych przez Trumpa za nielegalne. W odpowiedzi prezydent USA zapowiedział… nowe globalne cła.

Sąd Najwyższy USA uchylił większość ceł nałożonych na różne kraje przez prezydenta USA. Donald Trump nie kryje wściekłości. „Sędziowie Sądu Najwyższego są hańbą dla narodu” – ogłosił. Zapowiedział też kolejne działania.

„Mogę zniszczyć handel. Mogę zniszczyć kraje. Mam nawet prawo nałożyć niszczące kraje embarga. Mogę robić, co chcę, ale nie mogę pobierać jednego dolara” – irytował się Trump.

Prezydent USA zapowiedział, że w reakcji na wyrok sądu, nałoży kolejne 10-procentowe cła. „Dziś podpiszę rozporządzenie nakładające 10-procentowe globalne cło (…), oprócz dotychczasowych ceł, które już stosujemy” – powiedział Trump. „W ciągu tych około pięciu miesięcy przeprowadzimy różne dochodzenia niezbędne do nałożenia sprawiedliwych ceł lub okresu obowiązywania ceł wobec innych krajów” – dodał.

„Mamy prawo robić praktycznie wszystko, co chcemy, ale zaczniemy pobierać opłaty już teraz. Myślę, że za trzy dni” – zapowiedział Trump.

Źr. Polsat News