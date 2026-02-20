Amerykanie zgromadzili w pobliżu Iranu ogromne siły uderzeniowe. Czy dojdzie do ataku? Głos w tej sprawie, w rozmowie z Wirtualną Polską, zabrał generał Roman Polko.

Pentagon skierował w rejon Morza Śródziemnego i Bliskiego Wschodu ogromne siły – w tym dwa zespoły lotniskowców, myśliwce F-22 Raptor i F-35, samoloty do walki elektronicznej, tankowce powietrzne oraz samoloty wczesnego ostrzegania AWACS. Skala przesuniętego sprzętu robi wrażenie i jednoznacznie pokazuje gotowość Waszyngtonu.

Eksperci wciąż dyskutują, czy działania te mają charakter wyłącznie demonstracyjny, czy też mogą być przygotowaniem do potencjalnej, szeroko zakrojonej operacji w regionie. Przed potencjalnym uderzeniem kluczowe znaczenie mają działania jednostek specjalnych i wywiadu. Jak podkreśla gen. Roman Polko w rozmowie z Wirtualną Polską: „Z pewnością na miejscu są i służby, i siły specjalne. Wywiad, nie tylko amerykański, ale przede wszystkim izraelski, działa tam bardzo dobrze”.

Pytany o możliwość długotrwałego konfliktu, były dowódca GROM zaznacza, że scenariusz inwazji lądowej jest mało prawdopodobny. – Przecież te ruchy wojsk są obserwowane i przez media, i przez świat. Jest to po prostu presja militarna, żeby skłonić drugą stronę do ustępstw – tłumaczy gen. Polko, który dodaje jednocześnie, że jeśli do wspomnianych „ewidentnych ustępstw nie dojdzie, może dojść do spektakularnego uderzenia”.

Dodaje, że Waszyngton mimo wszystko nie zdecyduje się na wysłanie żołnierzy na irańską ziemię, a w grę mogą wchodzić jedynie długotrwałe operacje powietrzne i inne formy zdalnego zaangażowania militarnego.

