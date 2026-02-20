Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP, był gościem Tomasza Terlikowskiego w radiu RMF FM. Podczas rozmowy padło pytanie, czy to on będzie wskazanym przez Jarosława Kaczyńskiego kandydatem na premiera.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński oświadczył w czwartek, że podjął decyzję, kto będzie kandydatem jego partii na stanowisko premiera w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Nazwiska jeszcze nie ujawnił, zapowiadając, że zostanie ono przedstawione w marcu po konsultacjach wewnątrz ugrupowania. Kaczyński podkreślił, że wybrany kandydat ma być “lokomotywą wyborczą”, zdolną zapewnić zwycięstwo i zjednoczyć elektorat patriotyczny.

Ten temat został poruszony podczas rozmowy ze Zbigniewem Bogucki na antenie rozgłośni radiowej RMF FM. Prowadzący, Tomasz Terlikowski, chciał wiedzieć czy to Bogucki może być tą osobą wskazaną przez prezesa PiS.

Bogucki wypowiadał się dość oględnie, jednak w pewnym momencie stwierdził, że „jest szefem Kancelarii Prezydenta RP i myśli, że tak pozostanie”. – Tak pozostanie, tak pan myśli? – zapytał Terlikowski. – Nic się nie zmieni w ciągu kilku tygodni? – dopytał.

– Panie redaktorze, życie przynosi różne rozwiązania. Jestem szefem Kancelarii Prezydenta RP, mam z panem prezydentem umowę – odpowiedział Zbigniew Bogucki.

Zbigniew Bogucki chyba przez przypadek się wysprzęglił i powiedział, że to nie on będzie wyborem prezesa na premiera:



„Jestem szefem kancelarii prezydenta, myślę, że tak pozostanie”



