Donald Tusk wezwał obywateli, aby „natychmiast” opuścili Iran. Premier rozmawiał z dziennikarzami na poligonie Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce pod Warszawą, gdzie wziął udział w testach sprzętu bezzałogowego.

„Korzystając z tej okazji, chciałbym uświadomić wszystkim polskim obywatelkom i obywatelom, którzy są jeszcze w tej chwili w Iranie albo nie daj Bóg wybierają się do tego kraju. Proszę natychmiast opuścić Iran i w żadnym wypadku nie wybierać się do tego kraju” – powiedział Tusk. Podkreślił, że mówi to również w imieniu szefa MSZ Radosława Sikorskiego.

Tusk ostrzegł, że do konfliktu może dojść w bardzo krótkim czasie. „Nie chcę nikogo tu straszyć jakimś możliwym rozwojem wydarzeń, ale wszyscy wiemy, o czym mówię. Możliwość gorącego konfliktu jest bardzo, bardzo realna i za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt godzin ewentualność ewakuacji nie będzie wchodziła w rachubę” – powiedział.

„Proszę bardzo poważnie to potraktować. Mamy złe doświadczenia z przeszłości” – dodawał.

Głos w sprawie zabrał również rzecznik MSZ. Na platformie X zaapelował, by przebywający w Iranie Polacy dla własnego bezpieczeństwa rejestrowali się w systemie Odyseusz.

⚠️ @MSZ_RP przypomina apel o opuszczenie Iranu oraz ostrzega przed możliwymi zakłóceniami w ✈️ przestrzeni powietrznej w regionie w przypadku pogorszenia sytuacji bezpieczeństwa.

Placówka monitoruje rozwój sytuacji i pozostaje przygotowana na różne scenariusze.

🇵🇱 Dla własnego… https://t.co/3cFKx6pNqK — Rzecznik MSZ – Maciej Wewiór (@RzecznikMSZ) February 19, 2026

