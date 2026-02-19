Donald Tusk wezwał obywateli, aby „natychmiast” opuścili Iran. Premier rozmawiał z dziennikarzami na poligonie Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce pod Warszawą, gdzie wziął udział w testach sprzętu bezzałogowego.
„Korzystając z tej okazji, chciałbym uświadomić wszystkim polskim obywatelkom i obywatelom, którzy są jeszcze w tej chwili w Iranie albo nie daj Bóg wybierają się do tego kraju. Proszę natychmiast opuścić Iran i w żadnym wypadku nie wybierać się do tego kraju” – powiedział Tusk. Podkreślił, że mówi to również w imieniu szefa MSZ Radosława Sikorskiego.
Tusk ostrzegł, że do konfliktu może dojść w bardzo krótkim czasie. „Nie chcę nikogo tu straszyć jakimś możliwym rozwojem wydarzeń, ale wszyscy wiemy, o czym mówię. Możliwość gorącego konfliktu jest bardzo, bardzo realna i za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt godzin ewentualność ewakuacji nie będzie wchodziła w rachubę” – powiedział.
„Proszę bardzo poważnie to potraktować. Mamy złe doświadczenia z przeszłości” – dodawał.
Głos w sprawie zabrał również rzecznik MSZ. Na platformie X zaapelował, by przebywający w Iranie Polacy dla własnego bezpieczeństwa rejestrowali się w systemie Odyseusz.
Przeczytaj również:
- Ukraińcy brali udział w ćwiczeniach NATO. Wojska Sojuszu rozbite
- Koalicja Obywatelska traci poparcie! Zyskuje Konfederacja. Są wyniki najnowszego sondażu
- „Jeśli Rosja nas najedzie, przeniesiemy wojnę na jej terytorium”. Minister ostrzega
Źr. RMF FM; X