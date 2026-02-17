Wiele państw NATO obawia się, że Rosja może w ciągu kilku lat rozpocząć kolejny konflikt na wielką skalę. Estoński minister spraw zagranicznych Margus Tsahkna podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa ostrzegł Rosjan przed potencjalną próbą ataku.

Podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa estoński minister spraw zagranicznych Margus Tsahkna odniósł się do zagrożenia, które stanowi Rosja. Polityk usłyszał pytanie, czy Estonia może stać się jednym z pierwszych celów ewentualnej rosyjskiej inwazji. Tsahkna przyznał, że taki scenariusz wydaje się „bardzo logiczny”, jeśli spojrzeć na mapę regionu. Jednocześnie podkreślił, że Estonia nie zamierza biernie przyglądać się agresji.

„W rzeczywistości znacznie zwiększamy nasze możliwości. Wierzę, że NATO jest silniejsze niż kiedykolwiek. Mamy już nowe plany obronne, a to oznacza, że nie czekamy bezczynnie. Jeśli Rosja najedzie nasze terytorium i zacznie stawiać opór, przeniesiemy wojnę na ich terytorium” – zapowiedział.

Minister przyznał, że pewne obawy budzi postawa części państw zachodnich. „Martwimy się o Europę, o to, czy jest ona gotowa podejmować decyzje, przeciwstawiać się, stawać się silniejsza” – mówił Tsahkna.

Źr. Interia