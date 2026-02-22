Teheran stara się uniknąć wojny ze Stanami Zjednoczonymi, przedstawiając Waszyngtonowi propozycje ograniczenia napięć wokół programu nuklearnego. Władze Iranu działają pod silną presją międzynarodową i wewnętrzną, obawiając się eskalacji militarnej oraz destabilizacji sytuacji w kraju.

Iran opracowuje kontrpropozycję wobec Stanów Zjednoczonych i planuje przedstawić ją w najbliższym czasie. Dokument ma dotyczyć przyszłości programu nuklearnego oraz warunków ewentualnej deeskalacji. Teheran jasno deklaruje, że nie zrezygnuje całkowicie z wzbogacania uranu, traktując ten element jako część swojej suwerenności. Prezydent Masoud Pezeshkian podkreśla, że Iran nie ulegnie presji politycznej ani militarnej. Jednocześnie sygnalizuje gotowość do rozmów, jeśli druga strona uszanuje strategiczne interesy kraju.

Rosnące napięcie wokół regionu

Stany Zjednoczone zwiększyły swoją obecność wojskową na Bliskim Wschodzie, co odczytywane jest jako sygnał ostrzegawczy wobec Teheranu. Waszyngton nie wyklucza zdecydowanych działań, jeśli rozmowy nie przyniosą przełomu. Taka sytuacja podnosi ryzyko bezpośredniej konfrontacji między oboma państwami. Równolegle podejmowane są działania dyplomatyczne ze strony państw regionu, które starają się ograniczyć eskalację konfliktu. Celem tych inicjatyw jest utrzymanie kanałów komunikacji i uniknięcie otwartego starcia.

Presja wewnętrzna

Iran mierzy się również z napięciami wewnętrznymi i rosnącym niezadowoleniem społecznym. W ostatnim czasie w kilku miastach dochodziło do protestów, które stanowią dodatkowe wyzwanie dla władz. Sytuacja gospodarcza oraz sankcje międzynarodowe pogłębiają presję na rząd w Teheranie. Władze starają się równoważyć działania dyplomatyczne z utrzymaniem stabilności wewnętrznej. Najbliższe tygodnie mogą okazać się kluczowe dla dalszego rozwoju relacji między Iranem a Stanami Zjednoczonymi.

Źródło: Polsat News