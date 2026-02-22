Dwie osoby zginęły w tragicznym wypadku na przejeździe kolejowym w Susku Nowym w powiecie ostrołęckim. Samochód osobowy zderzył się z szynobusem – ofiarami są 39-letnia kobieta i jej 16-letni syn.
Do zdarzenia doszło w sobotę około godziny 18:30 na oznakowanym przejeździe kolejowym w miejscowości Suski Nowy (gmina Rzekuń). Samochód osobowy marki Hyundai znalazł się na torach w chwili nadjeżdżania szynobusu. Maszynista podjął próbę hamowania, jednak nie zdołał zatrzymać składu przed przejazdem. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych życia kierującej pojazdem oraz jej 16-letniego syna nie udało się uratować. Oboje zginęli na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń.
Pasażerowie bez obrażeń
Szynobusem podróżowało 17 osób. Jak przekazały służby, żaden z pasażerów ani członków załogi nie odniósł obrażeń. Po zakończeniu działań ratunkowych i zabezpieczeniu miejsca zdarzenia podróżni kontynuowali przejazd podstawionym pociągiem. Ruch kolejowy w miejscu wypadku był czasowo wstrzymany na czas prowadzenia czynności.
Trwa wyjaśnianie przyczyn
Na miejscu pracowali policjanci, strażacy oraz prokurator. Funkcjonariusze zabezpieczyli ślady i dokumentację zdarzenia, a także przesłuchują świadków. Śledczy analizują, w jakich okolicznościach samochód wjechał na przejazd w momencie nadjeżdżania pociągu. Dlatego postępowanie ma szczegółowo odtworzyć przebieg tragedii i ustalić jej bezpośrednią przyczynę.
