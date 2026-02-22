Premier Węgier Viktor Orbán zaostrzył retorykę wobec Ukrainy i zagroził blokadą decyzji Unii Europejskiej. Spór dotyczy tranzytu rosyjskiej ropy rurociągiem „Przyjaźń” oraz kolejnych sankcji wobec Rosji.

Viktor Orbán zapowiedział, że Węgry nie będą biernie przyglądać się sytuacji wokół dostaw surowca. Budapeszt domaga się wznowienia tranzytu ropy przez terytorium Ukrainy. Rurociąg „Przyjaźń” ma kluczowe znaczenie dla węgierskiego sektora energetycznego. Premier podkreślił, że jego rząd podejmie niezbędne kroki w obronie interesów kraju. Węgry uzależniają swoje decyzje w Brukseli od rozwiązania sporu energetycznego.

Konflikt z UE i propozycje sankcji

Szef węgierskiej dyplomacji, Péter Szijjártó, zapowiedział blokadę kolejnego pakietu sankcji wobec Rosji. Budapeszt może także sprzeciwić się nowym decyzjom finansowym dotyczącym wsparcia Ukrainy. Rząd argumentuje, że Unia musi uwzględniać bezpieczeństwo energetyczne państw członkowskich. Spór wywołał napięcia między Budapesztem a Kijowem. Ukraińskie władze krytykują stanowisko Węgier i odrzucają zarzuty o celowe działania.

Szersze napięcia regionalne

Spór wokół rurociągu „Przyjaźń” odzwierciedla głębsze różnice między Węgrami a ich sąsiadami w UE i NATO. Pomimo formalnego członkostwa w obu organizacjach, Budapeszt i Bratysława często sprzeciwiają się sankcjom i decyzjom wspierającym Ukrainę, argumentując konieczność ochrony własnej gospodarki i dostaw energii. Napięcia polityczne w regionie nasilają się na tle również zbliżających się wyborów na Węgrzech, co wpływa na ton i kierunek tamtejszej debaty publicznej.

