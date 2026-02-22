Znaczna część Polaków uważa, że Rosja stanowi realne zagrożenie nie tylko dla naszego kraju, ale też innych członków NATO. Są wyniki badania na ten temat.

Z najnowszego badania przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie portalu „Rzeczpospolita” wynika, że 68,6 proc. respondentów postrzega Rosję jako poważne niebezpieczeństwo, które mogłoby przerodzić się nawet w atak na sojuszników w ramach paktu, gdyby doszło do dalszej eskalacji konfliktu.

Wyniki sondażu pokazują, że obawy te są szczególnie silne wśród osób poniżej 25. roku życia oraz tych, które mają więcej niż 50 lat, co sugeruje, że zarówno młodsi, jak i starsi obywatele bardziej obawiają się rosyjskiej agresji w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego.

Eksperci analizujący opinię publiczną zwracają uwagę, że rosnące napięcia na wschodzie Europy, także związane z trwającą wojną w Ukrainie, wpływają na postrzeganie zagrożeń. Wzrost obaw przed bezpośrednim uderzeniem ze strony Rosji odnotowują również badania innych instytucji, w których część respondentów nie tylko wyraża niepokój o bezpieczeństwo własnego kraju, lecz także kwestionuje, czy państwa NATO skutecznie staną w jego obronie w razie konfliktu.

Takie nastroje pokrywają się z opiniami pojawiającymi się także w innych krajach Europy, gdzie część społeczeństw obawia się regionalnej destabilizacji i możliwego rozszerzenia działań wojennych poza Ukrainę.

