Podczas realizacji programu „Magda gotuje internet” doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia w kuchni Magdy Gessler. To, co miało być zwykłą rozmową i gotowaniem, w jednej chwili zmieniło się w nieoczekiwaną sytuację, którą uchwyciły kamery.

Nagranie pokazuje, jak w trakcie przygotowywania potrawy obok gospodyni programu i jej gościa – aktorki Agnieszki Włodarczyk – znad patelni wyrósł nagle wysoki słup ognia. Jak wynika z relacji, papryka wrzucona na rozgrzany tłuszcz najprawdopodobniej zawierała wodę, co wywołało gwałtowny zapłon. Płomienie były na tyle intensywne, że uczestnicy cofali się od kuchenki, a przez moment nikt nie był w stanie ich opanować.

Choć sytuacja wyglądała groźnie, ogień szybko udało się ugasić i nikt nie ucierpiał. Program był kontynuowany, jednak nagły wybuch płomieni stał się najbardziej niepokojącym i szeroko komentowanym fragmentem materiału.

Reakcja widzów była natychmiastowa – nagranie błyskawicznie zyskało popularność w sieci, a komentarze pełne były zarówno zdziwienia, jak i humoru. Internauci podkreślali, że nawet doświadczona Magda Gessler może znaleźć się w niebezpiecznej sytuacji w kuchni, a moment nagłego pożaru stał się dla wielu ostrzeżeniem przed lekceważeniem zasad bezpieczeństwa przy smażeniu i gotowaniu na gorącym tłuszczu. Jednocześnie wielu fanów chwaliło profesjonalizm gospodyni programu, która mimo zdarzenia potrafiła zachować spokój i kontynuować nagranie.

dzisiaj potężne gotowanie z gessler, wszystko pod kontrolą wiadomo XD pic.twitter.com/56eXpst2dV — Venek (@Venek__) February 22, 2026

Przeczytaj również: