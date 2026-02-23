Szef MSWiA Marcin Kierwiński skomentował w poniedziałek kontrowersyjną wypowiedź kanclerza Friedricha Merza, która w polskiej opinii publicznej wywołała szeroką dyskusję o pamięci historycznej i interpretacji faktów dotyczących II wojny światowej.

W mediach społecznościowych krążył nagrany fragment wypowiedzi kanclerza Merza, w którym stwierdził on, że wojna w Ukrainie trwa już prawie cztery lata – dłużej niż II wojna światowa. To sformułowanie spotkało się z krytyką części polskich komentatorów i polityków, którzy zarzucili, że porównanie pomija napaść Niemiec na Polskę we wrześniu 1939 roku i wprowadza w błąd historyczny.

Podczas konferencji prasowej szef MSWiA został zapytany o ocenę tej wypowiedzi. Kierwiński powiedział, że dostępne dane historyczne wskazują, iż II wojna światowa trwała od 1 września 1939 r. do maja 1945 r., czyli niemal sześć lat – znacznie dłużej niż cztery lata. Według ministra sformułowanie Merza jest jego niezgodne z faktami i nieprecyzyjne historycznie.

– II wojna światowa trwała, jak wszyscy wiemy, od 1 września 1939 roku do maja 1945 roku, dłużej niż cztery lata. Nie wiem, skąd takie wyliczenia u pana kanclerza – mówił Kierwiński. Jednocześnie podkreślił, że porównywanie konfliktu w Ukrainie do II wojny światowej jest nieporozumieniem i historycznie błędne oraz że Polska, jako kraj, który szczególnie ucierpiał podczas II wojny światowej, ma prawo domagać się prawdy historycznej.

Minister dodał jednak, że pomimo swojej krytyki szczegółów tej wypowiedzi, rząd nie koncentruje się na rozliczaniu partnerów z nieprecyzyjnych sformułowań, lecz przede wszystkim na skutecznym wspieraniu Ukrainy w jej obronie suwerenności. Według niego to właśnie pomoc w trwającym konflikcie za naszą wschodnią granicą jest obecnie priorytetem polskiej polityki, nie zaś dyskusje o słowach zagranicznych przywódców.

Niesamowite!

Kierwiński sugeruje, że wojna na Ukrainie to wystarczający pretekst do fałszowania historii przez kanclerza Niemiec i podkreśla, że rząd RP nie zamierza mu w tym przeszkadzać.

pic.twitter.com/H2sOweaxHa — Zygfryd Czaban (@CDzwoni) February 23, 2026

Przeczytaj również: