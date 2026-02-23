Były marszałek Sejmu Szymon Hołownia jednoznacznie zaprzeczy, by zmagał się z depresją. O jego problemach zdrowotnych mówiono od dłuższego czasu. W ostatnich dniach jedna z gazet podała nieprawdziwe informacje na ten temat.

W poniedziałek „Rzeczpospolita” zszokowała z pozoru pożytecznym artykułem o tym, że 23 lutego to Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją. Nie byłoby w tym nic kontrowersyjnego gdyby nie krótka wzmianka, że z depresją zmaga się Szymon Hołownia.

Jak się okazuje to zupełna nieprawda, a sam zainteresowany opublikował obszerny wpis. „Redaktor Nizinkiewicz postanowił, bez mojej wiedzy, zgody, bez rozmowy ze mną, przemocowo mnie „wyoutować” i ujawnić publicznie, na co choruję, na podstawie plotek, o których usłyszał na mieście od mojego „otoczenia”” – rozpoczął Hołownia.

„Nie choruję na depresję, zmagam się z innymi wyzwaniami. Jestem na dobrej drodze, leki działają, odzyskuję siły” – napisał Hołownia na platformie X. Wicemarszałek Sejmu podkreślił też, że niezmiennie stoi na stanowisku, że „wyłącznym dysponentem informacji o swoim stanie zdrowia zawsze i bezwarunkowo powinien być sam chory”. „Gwarantuje mu to prawo, a także zwykła przyzwoitość” – zaznaczył.

Redaktor @JNizinkiewicz postanowił, bez mojej wiedzy, zgody, bez rozmowy ze mną, przemocowo mnie „wyoutować” i ujawnić publicznie, na co choruję, na podstawie plotek, o których usłyszał na mieście od mojego „otoczenia”.



„Newsa” spowija oczywiście czuła zachęta, by w kryzysie… — Szymon Hołownia (@szymon_holownia) February 23, 2026

